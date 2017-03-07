У Росії не вірять в швидкий кінець ери вуглеводнів

"Я залишаюся прихильником того, що ера вуглеводнів в найближче десятиліття збережеться, за нашими оцінками, частка вуглеводнів знизиться незначно: з 80% приблизно до 75%. Зросте, безумовно, частка інших джерел енергії, поновлюваних джерел енергії, і баланс буде змінюватися", — сказав Новак, зазначивши, що зміна балансу на ринку буде не різкою, а еволюційною, передає РИА Новости.

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"Газ, до речі, хочу сказати, залишиться найближчим часом основним видом палива і займе ще більшу нішу, з нашої точки зору. Газ найдешевший, екологічний, з меншою собівартістю видобутку. Без газу, на мій погляд, ми не вирішимо кліматичні проблеми, які сьогодні стоять на порядку денному", — зазначив голова Міненерго РФ.

Також Новак заявив, що в Росії на сьогоднішній день у розпорядженні розвідані запаси нафти і газу на термін більше 50 років.