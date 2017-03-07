"Газпром" перешкоджає з'єднанню ГТС України та Польщі - "Укртрансгаз" і Gaz-System звернуться до нацрегуляторів

Державна компанія-оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» і польська Gaz-System планують звернутися до національних регуляторів і антимонопольних органів України та Польщі через відмову російського газового монополіста компанії «Газпром» виконувати європейські правила щодо точки з'єднання газотранспортних систем (ГТС) України і Польщі

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Про це повідомила прес-служба Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, «Газпром» направив свій відмову в рамках консультацій, які оператори ГТС України і Польщі, "Укртрансгаз" і Gaz-System, проводили з учасниками ринку щодо угоди про взаємодію для точки з'єднання ГТС України і Польщі Германовичі/Дроздовичі. При цьому принципи, закладені в угоді між "Укртрансгазом" і Gaz-System, повністю відповідають європейським практикам та Регламентом ЄС 2015/703 про створення мережі кодексу щодо взаємодії і правил обміну інформацією.

Метою звернень компаній стане отримання роз'яснень щодо подальших дій, а також ініціювання перевірки щодо того, чи створюють дії «Газпрому» загрозу та додаткові бар'єри для розвитку конкуренції на ринках газу України і Польщі.

Наголошується, що зараз газ, який транспортується територією України, передається не суміжним операторам східноєвропейських газових мереж, а дочірній компанії «Газпрому» - «Газпром Експорт». Така модель робить неможливим пряме співробітництво «Укртрансгазу» з європейськими операторами.

«На сьогодні "Газпром" - єдина зацікавлена сторона, яка заперечує встановленню стандартних ринкових відносин між операторами ГТС України і Польщі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2014 - 2015 роках «Укртрансгаз» підписав прямі угоди про співробітництво з операторами ГТС Словаччини, Польщі та Угорщини за кількома новими маршрутами, якими зараз імпортується газ до України. Але через позицію «Газпрому» «Укртрансгаз» досі не може підписати аналогічні прямі угоди за іншими пунктами пропуску газу.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».