"Укртрансгаз" за борги обмежив постачання газу на заводи Фірташа

Державна компанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" з-за боргів та відсутності підтверджених обсягів купленого газу почала обмежувати постачання газу на хімічні заводи "Рівнеазот", "Черкасиазот" і "Северодонецказот", які входять в структуру холдингу Ostchem.

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Про це повідомляє прес-секретар "Укртрансгазу" Максим Білявський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Почали процедуру обмеження газопостачання для трьох хімічних підприємств: "Рівнеазот", "Черкасиазот", "Северодонецказот", - повідомив Белявський, назвавши причиною таких дій наявність боргів групи Ostchem за транспортування газу і відсутність підтверджених обсягів "блакитного" палива в газотранспортній системі, що компанії були б скористатись.

Як повідомляв УНІАН, "Укртрансгаз" позивається з компаніями групи Ostchem, намагаючись повернути борги за транспортування газу або довести правомірність своїх дій як оператора ГТС, спрямованих на вирівнювання дисбалансу газу. Наприклад, у грудні 2016 року Господарський суд Рівненської області прийняв рішення про стягнення з "Рівнеазот" на користь держкомпанії 30,6 мільйона гривень боргів.

Довідка УНІАН. Ostchem – група компаній, які працюють у сфері хімічної промисловості виробляють аміак, карбамід, нітрати та іншу продукцію. Група входить в першу десятку світових виробників азотних добрив. До структури холдингу входять "Концерн Стирол", черкаський "Азот", "Рівнеазот", "Серевородонецкое об'єднання "Азот" і завод в Естонії – "Нітроферт". Основним акціонером групи є бізнесмен Дмитро Фірташ.