Міненерговугілля наказав посилити контроль заходів безпеки на держшахтах

Міністерство енергетики і вугільної промисловості доручило керівникам вугледобувних підприємств, що входять до сфери впливу міністерства, встановити режим посиленого контролю за безпекою проведення гірничих робіт.

Про це йдеться в наказі №172 від 3 березня 2017 року, який опублікований на сайті Минэнергогуля.

Читайте такожМіненерговугілля має намір підвищити ціну на видобуте держшахтами вугілля

"Керівникам державних вугледобувних підприємств, самостійних шахт, які входять в сферу управління Міненерговугілля і товариств, в яких міністерство здійснює управління корпоративними правами держави, у місячний термін з 3 по 19 березня 2017 року встановити режим посиленого контролю за безпечним веденням гірничих робіт і за дотриманням норм, правил (вимог) техніки безпеки", - йдеться в тексті документа.

Зокрема, цим документом наказано посилити контроль за дотриманням вимог пилогазового режиму на шахтах, режиму вентиляції, технічного стану електрообладнання та електричних мереж, і норм з охорони праці.

"Не допускати ведення гірничих робіт на дільницях та на підготовчих виробках, які не забезпечені розрахунковою кількістю повітря... Призупиняти гірничі роботи в разі виявлення порушень, які несуть загрозу життю і здоров'ю працівників, до усунення порушень", - наголошується в документі.

Наказом також доручено Державної воєнізованої гірничорятувальної служби збільшити на 25% кількість профілактичних обстежень підземних маршрутів.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2017 року на шахті №10 "Степова" держпідприємства "Львіввугілля" стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали більше 20 людей. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.

Для розслідування причин вибуху на шахті Кабінет міністрів створив урядову комісію на чолі з віце-прем'єром Геннадієм Зубко, а також ще одну комісію на чолі з віце-прем'єром Володимиром Кистионом для оцінки ситуації на всіх українських шахтах.

За словами Зубка, комісія, яка буде працювати протягом місяця, має визначити причини трагедії, а також виробити рішення для недопущення подібних аварій на шахтах в майбутньому.