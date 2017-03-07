Гройсман озвучив втрати України через енергетичну блокаду

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись із журналістами у Вінниці, повідомляє Урядовий портал.

За його словами, «блокада відбувається виключно в інтересах Російської Федерації».

«Сьогодні 2-4 млрд грн щомісяця ми втрачаємо. Це сьогодні та ціна втрат від блокади», - підкреслив Гройсман.

Він наголосив, що українські надра, у тому числі вугілля, сьогодні знаходяться на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні.

Прем’єр наголосив, що антрацитове вугілля потрібне Україні технологічно.Третина електричної енергії в Україні виробляється з вугілля: частина - з антрацитного, яке не добувається на підконтрольній території, частина - з вугілля марки "Г", яке добувається на підконтрольній території.

Крім того, зауважив Гройсман, антрацитове вугілля потрібне для потреб української металургії, у галузі якої працюють 300 тис. людей.

«Цей комплекс важливий для експорту українських товарів і входження в Україну валюти. У свою чергу, це забезпечує підтримку валютного балансу та національної валюти», - додав він.

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Прем’єр зауважив, що підприємства, що виробляли вугілля і компоненти, потрібні для металургії, працювали на непідконтрольних територіях, але усі вони були зареєстровані в Україні і платити податки в український бюджет.

«Те, що ми забирали своє українське вугілля і використовували в українських цілях для металургії і енергетики, було в інтересах України. Ми з цього отримували податки в український бюджет, з цього фінансували усі потреби, які були необхідні. Очевидно, що за блокаду заплатить кожен українець своїми втратами», - акцентував Гройсман.

Він запевнив, що за відсутності постачання необхідного вугілля, підприємства можуть закуповувати його лише у США або Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня учасники АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля марки антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автодороги на лінії розмежування.

Крім того, учасники акції заявили, що планують впродовж місяця взяти «під ефективний український контроль» всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, якими ведеться торгівля з Росією.

5 березня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування руху потягів у Конотопі Сумської області за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу України «Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку життю людей».

Пізніше ситуацію з блокуванням залізниці у Конотопі було врегульовано, учасники акції погодилися не перешкоджати руху потягів та залишити місце блокування.