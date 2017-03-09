США виділить під видобуток нафти і газу 300 тисяч квадратних кілометрів шельфу

Як йдеться у випущеному відомством прес-релізі, загальна площа запропонованих в оренду ділянок залишить 73 млн акрів, що становить 295,4 тис. кв. км, передає РБК.

Виділені ділянки розташовані вздовж узбережжя штатів Техас, Луїзіана, Міссісіпі, Алабама і Флорида.

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«Відкриття великої кількості федеральних земель і вод для буріння нафтових і газових свердловин — це один з наріжних каменів плану президента Дональда Трампа, який зробить США енергетично незалежною державою», — наводить прес-служба слова глави відомства Райана Зіньці.

В результаті розробки нових родовищ США отримають від 0,2 до 1,1 млрд барелів нафти і до 118 млрд куб. м природного газу. Здача в оренду території запланована на 16 серпня.

Всього влада запропонує взяти в оренду 13 725 ділянок, що перебувають у федеральній власності, розташованих на відстані до 230 миль від берега і на глибинах від трьох до 3400 метрів.

Здача в оренду цих ділянок стане першим етапом великої програми щодо розробки континентального шельфу, розрахованої на 2017-2022 роки. Всього планується провести десять кампаній по здачі в оренду ділянок у Мексиканській затоці, по дві на рік.

Попередня адміністрація Барака Обами активно обмежувала буріння на федеральних землях. Одне з ключових передвиборних обіцянок Дональда Трампа стосувалося пом'якшення регулювання енергетичного сектору.