Нафта незначно дорожчає після різкого зниження напередодні

Ціни на нафту зросли вранці в четвер після різкого зниження за підсумками попередньої сесії завдяки сильній прихильності видобувачів пакту ОПЕК, але подальше зростання стримало збільшення запасів сировини в США.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,81 відсотка до $53,54 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $50,60, на 0,64 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

На стороні нафти – скорочення видобутку ОПЕК і держав, що не входять в картель, включаючи Росію, які домовилися про зниження виробництва приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу в першій половині 2017 року.

Міністр нафти Кувейту Ессам аль-Марзук повідомив в середу про позапланове скорочення видобутку країнами ОПЕК, зазначивши, що дотримання пакту членами нафтокартелю досягло 140 відсотків у лютому. Видобувачі поза клубом, за словами аль-Марзука, виконали умови угоди на 50-60 відсотків.

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Наступне засідання міністрів країн ОПЕК і держав, що не входять в картель, на якому їм належить оцінити ситуацію з виконанням угоди, має пройти 26 березня в Кувейті.

На думку Майкла Маккарті з CMC Markets, зростання цін на нафту в четвер може мати короткочасний характер.

"Серед факторів (які давлять на котирування) – зміцнення долара на фоні (очікувань) підвищення ставок ФРС", – сказав Маккарті.

Зростання запасів сировини в США, яке перевищило прогнози, також зіграло проти нафти.

Запаси нафти в США зросли за тиждень, що завершився 3 березня, на 8,2 мільйона барелів до 528,39 мільйона барелів, тоді як аналітики прогнозували збільшення на 2 мільйони барелів на добу, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.