У Єврокомісії розповіли про завершальну стадію антимонопольного розслідування проти "Газпрому"

Про це на прес-конференції в Брюсселі повідомила член Єврокомісії Маргарет Вестагер.

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Вона підкреслила, що саме по собі розслідування, ініційоване кілька років тому, знаходиться на завершальній стадії.

«І зараз завдання в тому, щоб оцінити, як нам забезпечити вільний потік газу, як забезпечити ринкове ціноутворення на паливо, а також правильно оцінити і зреагувати на спроби «Газпрому» взяти на себе деякі інфраструктурні зобов'язання, - пояснила представник Єврокомісії. - Ми на фінальній стадії обговорення справи. Зараз треба обговорити з учасниками ринку, як вони бачать умови виконання контрактів на постачання газу. Тобто зараз ми збираємо думки і чекаємо їх реакції».

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз ініціював розслідування щодо монопольного становища російського «Газпрому» на європейському ринку в 2014 році. Одночасно таке ж розслідування було ініційовано в Україні, для якої «Газпром» протягом десятків років залишався єдиний постачальником газу.

У даний момент ключовими темами дискусії щодо «Газпрому» є будівництво другої гілки газопроводу «Північний потік» і участь російського холдингу в наповненні німецького газопроводу OPAL. У 2016 році Єврокомісія прийняла рішення про надання «Газпрому» додаткового доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (за вже наявних 50%), що дозволить об'єднати потужності «Північного потоку» з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України. Дане рішення було оскаржене в суді Євросоюзу польською нафтогазовою компанією PGNiG. Основним мотивом для оскарження стали розрахунки фахівців, згідно з якими запуск «Північного потоку – 2» та використання OPAL на повну потужність дозволять «Газпрому» перейти на альтернативні маршрути доставки палива. При цьому ключові країни – транзитери газу (Україна, Польща, Словаччина та Угорщина) зазнають великих фінансових втрат.