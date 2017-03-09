Вартість Brent вперше з грудня впала нижче $52, WTI - нижче $50

Нафта продовжує дешевшати на торгах у четвер - ціна Brent опустилася нижче 52 доларів за барель, WTI - нижче 50 доларів за барель вперше з грудня 2016 року, повідомляє Прайм.

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"Станом на 12:40 ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 1,81% - до 49,37 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent втрачала 1,68% - до 52,23 долара за барель, пізніше ціна контрактів опустилася нижче 52 доларів і на 12:58 ф'ючерси торгувалися на рівні 51,67 долара.

"Котирування нафти відіграють дані Міненерго США про різке зростання комерційних запасів сировини в країні, опубліковані в середу. На цій статистиці ціни на нафту впали більш ніж на 5%", - підкреслює видання.