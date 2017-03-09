Україна посідає перше місце в Європі за запасами газу в сховищах - "Нафтогаз"

Україна серед інших країн Європи, станом на 5 березня 2017 року, має у своєму розпорядженні найбільші запаси природного газу в підземних газових сховищах – 8,216 мільярда кубометрів. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України".

"На початок весни в наших підземних сховищах газу ми маємо найбільші запаси в Європі", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, станом на 5 березня 2017 року запаси газу в Україні становили 8,216 мільярда кубометрів, тоді як, наприклад, у Німеччині вони були рівні 6,338 мільярда кубометрів, в Італії – 7,572 мільярда кубометрів, у Франції – 3,124 мільярда кубометрів.

"Це зайве свідчення того, що ми були готові і до більш холодної зими, і до морознім березня. Ще один опалювальний сезон завершуємо без закупівель у "Газпрому" (вже 468 днів)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні становити не менше 17 мільярдів кубометрів. При цьому, за оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу в 14,5 мільярда кубометрів був достатнім для проходження опалювального сезону.

В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів. За даними "Укртрансгазу", до 7 березня, ця запаси скоротилися до 8,188 мільярда кубометрів.

Починаючи з листопада 2015 року, Україна не купує газ у російського монополіста – компанії "Газпром", а видобуває "блакитне" паливо самостійно, а також імпортує його з країн ЄС.