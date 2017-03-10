Нафта слабко дорожчає після зниження напередодні

Світові ціни на нафту зростають на початку останнього дня робочого тижня в рамках корекції після зниження в четвер, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:14 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,69% - до 52,55 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,79% - до 49,67 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в четвер нафта марки Brent досягала мінімуму з 1 грудня 2016 року, а WTI - дешевшала до найменших значень з 30 листопада. Інвестори відігравали опубліковані в середу дані про комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв).

"Міненерго цієї країни повідомило, що запаси за тиждень, що завершився 3 березня, виросли відразу на 8,2 мільйона барелів, або на 1,6% - до 528,4 мільйона барелів. Аналітики вважали, що запаси збільшилися лише на 1,967 мільйона барелів - до 522,167 мільйона барелів", - підкреслює видання.

Спостерігачі не виключають, що вчорашній обвал - одномоментне явище. "Розпродаж на ринку сталася, тому що інвестори втратили терпіння. Нинішня ситуація тимчасова, і пропозиція і попит прийдуть до рівноваги в кінцевому підсумку", - цитує газета The Wall Street Journal аналітика ICIS China Чи (Li Li).