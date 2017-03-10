Рівненська АЕС планує з 11 по 23 березня виконати плановий ремонт на третьому енергоблоці

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", планує провести плановий ремонт третього енергоблоку з 11 по 23 березня 2017 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відповідно до узгодженої заявки, 11 березня буде відключений від мережі енергоблок №3 Рівненської АЕС для виконання планового ремонту, який триватиме до 23 березня", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що станом на 8:00 10 березня в роботі перебувають чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2525 МВт при діючих балансових обмеження.

"Турбогенератор №3 енергоблоку №2 знаходиться в резерві. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає... Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було", - повідомили в прес-службі, додавши, що за минулу добу енергоблоками станції було вироблено 61,1 мільйона кВт-год електроенергії, з початку місяця - 541,1 мільйона кВт-ч.

Згідно з повідомленням, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на станції і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого 2017 року енергоблок №3 Рівненської АЕС підключено до мережі після завершення капітального планово-попереджувального ремонту.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тисяч кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тисяч кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.