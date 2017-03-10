Венесуелу звільнили від виплати $1,4 мільярда штрафу за націоналізацію "дочки" ExxonMobil
У постанові ICSID йдеться лише про часткове скасування попереднього рішення, проте точна сума анульованого штрафу не називається.
Створений Світовим банком Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів (International Centre for Settlement of Investment Диспути, ICSID) частково скасував винесене в 2014 році рішення, звільнивши влада Венесуели про обов'язок виплачувати нафтової компанії ExxonMobil 1,4 мільярда доларів, повідомляє РБК.
"Ми завжди були впевнені в своїй правоті і дуже раді тому, що комітет по анулюванню погодився з нами", - заявив юрист Джордж Кахал, представляє інтереси уряду Венесуели.
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У постанові ICSID йдеться лише про часткове скасування попереднього рішення, проте точна сума анульованого штрафу не називається.
У 2007 році влада Венесуели прийняла рішення про націоналізацію компанії, що займалася освоєнням нафтового родовища Cerro Negro в районі річки Оріноко. В результаті націоналізації ExxonMobil втратила частку у 41,67% проекту, яка належала її "дочці" Mobil Produccion e Industrializacion de Venezuela Inc., виступала також оператором проекту.
У тому ж році ExxonMobil оскаржила рішення венесуельської влади в ICSID, і в 2014 році той виніс рішення про стягнення з Венесуели на користь ExxonMobil 1,6 мільярда доларів. Проте влада Венесуели оскаржила це рішення і зуміли домогтися його перегляду.
Представник ExxonMobil заявив, що компанія продовжить оцінку своїх законних прав, після чого прийме рішення про те, які кроки слід зробити.
У 2016 році ICSID виніс постанову про стягнення з влади Венесуели 1,2 мільярда доларів на користь компанії Rusoro, яку контролюють бізнесмени російського походження Володимир і Андрій Агапови. Власники Rusoro домагалися виплати їм компенсації за те, що уряд покійного Уго Чавеса в 2011 році несправедливо націоналізував її золотодобувні активи.