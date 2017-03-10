Венесуелу звільнили від виплати $1,4 мільярда штрафу за націоналізацію "дочки" ExxonMobil

Створений Світовим банком Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів (International Centre for Settlement of Investment Диспути, ICSID) частково скасував винесене в 2014 році рішення, звільнивши влада Венесуели про обов'язок виплачувати нафтової компанії ExxonMobil 1,4 мільярда доларів, повідомляє РБК.

"Ми завжди були впевнені в своїй правоті і дуже раді тому, що комітет по анулюванню погодився з нами", - заявив юрист Джордж Кахал, представляє інтереси уряду Венесуели.

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У постанові ICSID йдеться лише про часткове скасування попереднього рішення, проте точна сума анульованого штрафу не називається.

У 2007 році влада Венесуели прийняла рішення про націоналізацію компанії, що займалася освоєнням нафтового родовища Cerro Negro в районі річки Оріноко. В результаті націоналізації ExxonMobil втратила частку у 41,67% проекту, яка належала її "дочці" Mobil Produccion e Industrializacion de Venezuela Inc., виступала також оператором проекту.

У тому ж році ExxonMobil оскаржила рішення венесуельської влади в ICSID, і в 2014 році той виніс рішення про стягнення з Венесуели на користь ExxonMobil 1,6 мільярда доларів. Проте влада Венесуели оскаржила це рішення і зуміли домогтися його перегляду.

Представник ExxonMobil заявив, що компанія продовжить оцінку своїх законних прав, після чого прийме рішення про те, які кроки слід зробити.

У 2016 році ICSID виніс постанову про стягнення з влади Венесуели 1,2 мільярда доларів на користь компанії Rusoro, яку контролюють бізнесмени російського походження Володимир і Андрій Агапови. Власники Rusoro домагалися виплати їм компенсації за те, що уряд покійного Уго Чавеса в 2011 році несправедливо націоналізував її золотодобувні активи.