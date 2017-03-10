Блокадчики мають намір з 2 квітня зупинити поставки вугілля з Росії

Штаб блокади зони АТО з 2 квітня 2017 року має намір розпочати активну фазу блокади, яка передбачає повну зупинку поставок вугілля з Росії.

Про це під час прес-конференції про подальші наміри штабу повідомив другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський.

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"З 2 квітня ми почнемо активну фазу блокади, ми перестанемо пропускати вугілля з Росії", - сказав він.

Також він повідомив, що представники блокади зони АТО вимагають від уряду України до 2 квітня укласти договори на постачання вугілля з країн, які не воюють з Україною.

"Ми дали уряду термін до 2 квітня підписати договори на постачання вугілля з країн, які не ведуть військові дії проти України... уряд має до 2 квітня переглянути свою політику торгівлі з Росією", - зазначив Виногродський, додавши, що штаб блокади АТО планує відкрити нові наглядові редути на залізничних станціях в Куп'янську, Сумах, Козачому та Уманці.

Віногродський також нагадав, що уряд все ще не виконав вимоги штабу про звільнення українських полонених та ухвалення закону України «Про тимчасово окуповані території».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках врегулювання ситуації з блокадою поставок вугілля із зони АТО прийняв запропонований Службою безпеки України порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Прийняте урядом рішення, зокрема, передбачає визначення правового режиму переміщення товарів, включаючи гуманітарну допомогу, і забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей.

Вугільна блокада вже призвела до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території, але використовується для роботи підприємств, які зареєстровані в Україні і платять податки в український бюджет, а це підприємства металургії, енергетики і вуглевидобувної галузі.

За підрахунками об'єднання підприємств «Укрметалургпром», прямі втрати від вугільної блокади становитимуть за підсумками року близько 3,5 млрд дол. Крім того, блокада змушує купувати вугілля за валюту на зовнішніх ринках. Найбільш очевидним є ринок Росії. Однак закупівля російського вугілля є неможливою як з політичних причин, оскільки Росія веде війну проти України, так і з економічних.