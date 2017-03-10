Мінекономрозвитку зняло санкції з усіх імпортерів скрапленого газу, які раніше підпадали під них

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) зняло санкції з решти операторів ринку скрапленого газу. Про це OilNews повідомили джерела на ринку.

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Зокрема в компанії «Паралель М-ЛТД» повідомили, що рішення про зняття санкцій з компанії вже прийнято. У ряді інших компаній повідомили, що документ повинен з'явитися сьогодні на офіційному порталі МЕРТ. Які саме компанії в нього потрапили поки невідомо.

На даний момент за інформацією OilNews санкції зняті з компаній «Надія» (нерезидент Exposoft Trade LLP) , «Пропан-Трейд», «Газтрон-Україна» і «Паралель».

Пізніше МЕРТ опублікувало на своєму сайті указ про зняття санкцій з операторів ринку скрапленого газу.

Згідно з указами №347 і №351 санкції зняті з 6 українських компаній: «Паралель М-ЛТД», «Пропан-Трейд», «Укргазпетролеум», «РВК Плюс», «УПК-Европлюс». Також зняті санкції з трьох нерезидентів: Exposoft Trade LLP (одержувач «Надія»), EMITRADE FZE (одержувач «Пропан Трейд»), LUXOIL IMPORT LLP («Укргазпетролеум»).

Таким чином, всі компанії, які спочатку потрапили під санкції, звільнені від раніше діючих обмежень МЕРТ.



Нагадаємо, 23 лютого МЕРТ за поданням СБУ скасувало санкції щодо 15 імпортерів палива та їхніх контрагентів.

Однак наказ МЕРТ продовжував діяти щодо таких великих трейдерів, як ТОВ «Пропан Трейд», ТОВ «Паралель-М ЛТД», ТОВ «Укрпетролпостач», ТОВ «Укргазпетролеум», ТОВ «РВК Плюс» та ТОВ «УПК-Європлюс».

Крім того, в першому переліку на скасування санкції були відсутні компанії-нерезиденти України, на які раніше були накладені санкції. Зокрема – EMITRADE FZE (одержувач «Пропан Трейд»), LUXOIL IMPORT LLP («Укргазпетролеум») і Exposoft Trade LLP (одержувач «Надія»).