"Газпром" хоче взяти участь в суді щодо використання газопроводу OPAL

Російський газовий монополіст «Газпром» хоче взяти участь у судовому процесі польської нафтогазової держкомпанії PGNiG, яка подала до суду на Єврокомісію через її рішення надати концерну розширений доступ до газопроводу OPAL у Німеччині.

Читайте такожУ Єврокомісії розповіли про завершальну стадію антимонопольного розслідування проти "Газпрому"

Заяву про участь «Газпром» подав до Європейського суду, йдеться в проспекті до планованому випуску єврооблігацій компанії, повідомляє Рейтер.

Справа PGNiG розглядається в окружному суді Дюссельдорфа, який заблокував проведення нових аукціонів на потужності OPAL, що призвело до зниження поставок російського газу через трубопровід до Європи.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», рішення Єврокомісії про надання «Газпрому» додаткового доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (за вже наявних 50%), що дозволяє об'єднати потужності «Північного потоку» з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш 290-320 млн дол. у рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.

Дане рішення було оскаржене в суді Європейського Союзу польською нафтогазовою компанією PGNiG. За даними PGNiG, 27 грудня 2016 року суд ЄС призупинив рішення про доступ «Газпрому» до OPAL.

28 лютого 2017 року комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що держхолдинг планує приєднатися до позову PGNiG.