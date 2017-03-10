"Укртатнафта" і "Укртранснафта" запустили нафтопровід для постачання азербайджанської нафти на Кременчуцький НПЗ

Про це УНІАН повідомили в прес-службах обох компаній.

«10 березня «Укртатнафта» отримала першу партію азербайджанської нафти трубопроводом «Одеса-Кременчук», - говориться в повідомленні компанії-оператора Кременчуцького НПЗ.

Зазначається, що «Укртатнафта» переробляє азербайджанську нафту сорту Azeri Light, починаючи з грудня минулого року, але досі це сировина постачалася залізничним транспортом.

«Гілка трубопроводу «Одеса-Кременчук» простоювала кілька років, але завдяки диверсифікації нафтових поставок цей нафтопровід знову в строю. Диверсифікація імпорту нафтової сировини стала можливою завдяки міждержавним домовленостям з Азербайджаном про прямі поставки нафти на українські НПЗ», - повідомили в нафтопереробній компанії.

У прес-службі «Укртатнафти» також зазначили, що постачання Azeri Light дозволили компанії достроково почати виробництво бензинів екологічного класу Євро-5.

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«З сьогоднішнього дня все паливо, яке відвантажує підприємство, відповідає виключно високому екологічному стандарту. Завдяки оптимізації маршруту доставки нафтового ресурсу на Кременчуцький НПЗ гарантуються стабільність забезпечення підприємства сировиною для переробки та зростання обсягів прокачування нафти по системі нафтопроводів «Укртранснафти», - йдеться в повідомленні.

За словами директора філії «Придніпровські магістральні нафтопроводи», який входить в структуру «Укртранснафти», довжина маршруту складає 520 км.

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«Транспортування азербайджанської нафти дозволяє «Укртранснафті» відновити роботу ділянки нафтопроводу з Одеси до Кременчука, який простоював близько 5 років, і збільшити прокачування нафти на українські НПЗ до 2,7 млн тонн в поточному році. Для порівняння, у 2016 обсяг внутрішнього транспортування склав 1,4 млн тонн», - додали в прес-службі нафтотранспортної компанії.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2016 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна зацікавлена у відновленні роботи українського нафтопроводу «Одеса – Броди» як одного з шляхів постачання каспійської нафти на європейський ринок.

У листопаді 2016 року «Укртранснафта» підписала протокол з «Укртатнафтою» про наміри транспортувати близько 1,3 млн тонн азербайджанської нафти сорту Azeri Light на рік від нафтотерміналу в порту «Південний» до Кременчуцького НПЗ. Пізніше, у січні 2017 року, нафтопереробна компанія підтвердила свої плани з переробки заявленого обсягу нафти.

В середині лютого 2017 року «Укртатнафта» почала випуск бензинів, які відповідають екологічному класу Євро-5.

Довідка УНІАН. «Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Сьогоднішня потужність переробки нафтової сировини на підприємстві становить близько 10,5 мільйона тонн в рік. На Кременчуцькому НПЗ виробляються світлі нафтопродукти (бензини марок А-92 і А-95, дизельне паливо, реактивне паливо), на темні нафтопродукти – мазут і бітум, а також скраплений газ.

«Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.