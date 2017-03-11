Україна припинила відбір газу зі сховищ - представник "Укртрансгазу"

«Обсяг закачки - 4,5 млн кубометрів на добу», - зазначив Білявський на своїй сторінці у Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 4 березня запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) становили 8,232 млрд куб. м. За даними експертів, це найбільший обсяг палива серед країн Європи.