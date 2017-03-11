Україна припинила відбір газу зі сховищ - представник "Укртрансгазу"
11:15, 11 березня 2017Енергетика
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Україна припинила відбір газу зі сховищ та розпочала його закачування, повідомив голова PR-департаменту держхолдингу «Укртрансгаз» Максим Білявський.
Україна розпочала закачування газу у сховища / УНІАН
«Обсяг закачки - 4,5 млн кубометрів на добу», - зазначив Білявський на своїй сторінці у Facebook.
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Як повідомляв УНІАН, станом на 4 березня запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) становили 8,232 млрд куб. м. За даними експертів, це найбільший обсяг палива серед країн Європи.
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