У "Нафтогазі" заявили, що заощадили на закупівлі газу півмільярда доларів

Грамотний розрахунок закупівлі та споживання газу в опалювальний період дозволив національному нафтогазовому холдингу «Нафтогазу України» зекономити близько 0,5 млрд дол. на закупівлі додаткових обсягів палива.

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Про це написав комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко на своїй сторінці у Fаcebook.

«У сховищах більше 8 млрд куб. газу, а комфортний мінімум - 5 млрд куб. м. Тобто запас - 3 млрд куб. м газу. І тут я не можу не пригадати, як нам восени закидали, що ми мали купити і закачати додатково 2,5 млрд куб. м. Тобто якщо би ми тоді послухали, то зараз би у сховищах було б 10,5 млрд - на 5,5 млрд більше за комфортний мінімум. Я розумію, що "запас кишені не пропалить", але додаткові 2,5 млрд кубів газу - це біля півмільярда доларів США, - зазначив Вітренко. – Тобто не купуючи ці додаткові і, як довела практика, непотрібні 2,5 млрд куб. м. газу, ми зменшили наші витрати грошових коштів на приблизно півмільярда доларів».

Вітренко зазначив, що, таким чином, Україна позбавила російський «Газпром» додаткових доходів. «У нас просто змінилися політика - «Нафтогаз» з 2014 року працює в інтересах власної країни, а не Росії», - підкреслив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні представник компанії - оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз» Максим Білявський повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ та розпочала його закачування з потужністю 4,5 млн кубометрів на добу.