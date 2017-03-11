Мінекономрозвитку пропонує ввести ліцензування експорту дефіцитного антрациту

Міністерство економічного розвитку й торгівлі України в рамках виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо невідкладних заходів з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України пропонує уряду запровадити ліцензування експорту антрациту.

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Проект відповідної постанови уряду оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку.

Ліцензування здійснюватиме Мінекономрозвитку за погодженням з Міненерговугілля.

«Проектом постанови пропонується ввести ліцензування експорту антрациту за погодженням з Міненерговугілля, яке, як головний орган у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в паливно-енергетичному комплексі, забезпечуватиме врегулювання ситуації з експортом антрациту відповідно рішення Ради національної безпеки та оборони України від 16 лютого поточного року», - йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови.

Ліцензування, як зазначається, впроваджується тимчасово, до повного подолання кризових явищ в енергетиці, після чого може бути скасовано.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів вжити вичерпних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України. Зокрема, уряду було доручено вжити вичерпних заходів щодо диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну та створення резерву енергетичного вугілля; забезпечити тимчасово, до повного подолання кризових явищ в енергетиці, припинення експорту з України вугілля кам'яного марки антрацит.