Ціни на нафту знизилися до 3-місячного мінімуму

Ціни на нафту знизилися до тримісячного мінімуму вранці в понеділок на фоні зростання бурової активності в США.

Ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,64 відсотка до $51,04 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $48,10, на 0,8 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Кількість бурових установок у США зросла за тиждень, що завершився 10 березня, на 8 одиниць до 617 проти 386 роком раніше, показали в п'ятницю дані нафтосервісної компанії Baker Hughes. Це найвищий показник з вересня 2015 року.

Зростання запасів і бурової активності в США підриває зусилля ОПЕК і держав, що не входять в нафтокартель, включаючи Росію, які раніше домовилися про зниження виробництва приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу в першій половині 2017 року.

"Враховуючи, що ринок, як і раніше, перетравлює значне зростання запасів, ціни на нафту сьогодні, ймовірно, залишаться під тиском", – сказали аналітики банку ANZ.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 8,2 мільйона барелів до 528,39 мільйона барелів, тоді як аналітики прогнозували збільшення на 2 мільйони барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA).

На думку Майкла Маккарті з CMC Markets, динаміку цін на нафту цього тижня будуть визначати очікування підвищення ставок ФРС.

"Цей тиждень сповнений подіями, які потенційно можуть вплинути на ринок, – сказав Маккарті. – Але ключовим (з них) буде реакція (ринку) на підвищення ставок ФРС".