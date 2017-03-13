Кабмін схвалив техніко-економічне обґрунтування будівництва Каховської ГЕС-2
За даними Міненерговугілля, фінансування даного проекту передбачено за рахунок тарифу на виробництво електроенергії для «Укргідроенерго», власних коштів підприємства та кредитних коштів.
Кабінет міністрів України на засіданні 10 березня схвалив для державної компанії-оператора ГЕС і ГАЕС «Укргідроенерго» техніко-економічне обґрунтування будівництва Каховської ГЕС-2.
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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
«Затверджено техніко-економічне обґрунтування проекту «Будівництво Каховської ГЕС-2». Відповідний проект розпорядження був схвалений на засіданні уряду 10 березня», - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, впровадження даного проекту буде сприяти підвищенню рівня надійності роботи і покращенню якості електропостачання в об'єднаній енергосистемі України за рахунок участі гідроагрегатів Каховської ГЕС-2 в автоматичному регулюванні частоти і потужності, збільшення обсягу виробництва електричної енергії з поновлюваних джерел.
«Це забезпечить економію використання викопного палива і покращить надійність роботи енергосистеми країни в цілому», - додали в прес-службі.
За даними Міненерговугілля, фінансування даного проекту передбачено за рахунок тарифу на виробництво електроенергії для «Укргідроенерго», власних коштів підприємства та кредитних коштів, наданих під державні гарантії на умовах спів-фінансування Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.
Згідно з Програмою розвитку гідроенергетики до 2026 року, потужність Каховської ГЕС-2 буде становити 250 МВт. Експлуатація даної станції дозволить перевести 335 МВт потужності гідроенергетики з роботи в базовому або напівпіковому навантаженні в режим роботи під час пікового споживання електроенергії. Орієнтовна вартість будівництва – 420 млн євро.
Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабінет міністрів України затвердив Програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення в 2 рази її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%, а також збільшення виробничих потужностей на 3500 МВт (на даний момент гідроелектростанції генерують близько 5000 МВт).
Для цієї мети компанія має намір інвестувати близько 90 млрд грн у будівництво нових та реконструкцію діючих станцій (ГЕС і ГАЕС). Також «Укргідроенерго» залучає кредити міжнародних банків, таких як ЄБРР, Європейського інвестиційного банку або Світового банку.
Довідка УНІАН. Компанія «Укргідроенерго» експлуатує 9 гідроелектростанцій на Дністрі та Дніпрі: Київську, Канівську, Кременчуцьку, Дніпродзержинську, Дніпровську, Каховську ГЕС, Київську гідроакумулюючу електростанцію, Дністровську ГЕС і Дністровську ГАЕС, загальна встановлена потужність яких становить 5007,6 МВт (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі будівництва). Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.