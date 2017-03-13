Кабмін схвалив техніко-економічне обґрунтування будівництва Каховської ГЕС-2

Кабінет міністрів України на засіданні 10 березня схвалив для державної компанії-оператора ГЕС і ГАЕС «Укргідроенерго» техніко-економічне обґрунтування будівництва Каховської ГЕС-2.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Затверджено техніко-економічне обґрунтування проекту «Будівництво Каховської ГЕС-2». Відповідний проект розпорядження був схвалений на засіданні уряду 10 березня», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, впровадження даного проекту буде сприяти підвищенню рівня надійності роботи і покращенню якості електропостачання в об'єднаній енергосистемі України за рахунок участі гідроагрегатів Каховської ГЕС-2 в автоматичному регулюванні частоти і потужності, збільшення обсягу виробництва електричної енергії з поновлюваних джерел.

«Це забезпечить економію використання викопного палива і покращить надійність роботи енергосистеми країни в цілому», - додали в прес-службі.

За даними Міненерговугілля, фінансування даного проекту передбачено за рахунок тарифу на виробництво електроенергії для «Укргідроенерго», власних коштів підприємства та кредитних коштів, наданих під державні гарантії на умовах спів-фінансування Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.

Згідно з Програмою розвитку гідроенергетики до 2026 року, потужність Каховської ГЕС-2 буде становити 250 МВт. Експлуатація даної станції дозволить перевести 335 МВт потужності гідроенергетики з роботи в базовому або напівпіковому навантаженні в режим роботи під час пікового споживання електроенергії. Орієнтовна вартість будівництва – 420 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабінет міністрів України затвердив Програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення в 2 рази її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%, а також збільшення виробничих потужностей на 3500 МВт (на даний момент гідроелектростанції генерують близько 5000 МВт).

Для цієї мети компанія має намір інвестувати близько 90 млрд грн у будівництво нових та реконструкцію діючих станцій (ГЕС і ГАЕС). Також «Укргідроенерго» залучає кредити міжнародних банків, таких як ЄБРР, Європейського інвестиційного банку або Світового банку.

Довідка УНІАН. Компанія «Укргідроенерго» експлуатує 9 гідроелектростанцій на Дністрі та Дніпрі: Київську, Канівську, Кременчуцьку, Дніпродзержинську, Дніпровську, Каховську ГЕС, Київську гідроакумулюючу електростанцію, Дністровську ГЕС і Дністровську ГАЕС, загальна встановлена потужність яких становить 5007,6 МВт (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі будівництва). Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.