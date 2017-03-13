Україна значно збільшила імпорт нафтопродуктів

Україна в січні-лютому 2017 року імпортувала нафтопродуктів на 582,5 млн дол., що на 72% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становив 285,1 млн. дол. (48,9% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Росії – 158,2 млн дол. (27,1%), з Греції – 47,4 млн дол. (частка 8,1%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 91,8 млн дол.

Також Україна в січні-лютому 2017 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 52 млн дол., що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основні поставки нафти (73%) були здійснені з Азербайджану – на суму 24,1 млн дол., Казахстану (22%) – 11,4 млн дол., Румунії (2,6%) – 699 тис. дол., з інших країн було поставлено сировини на 774 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні 2017 року імпортувала нафтопродуктів на 282 млн дол., що на 63,8% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Україна в січні 2017 року порівняно з січнем 2016 року, за даними Фіскальної служби, збільшила імпорт нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 19,8% - до 24,4 млн дол.