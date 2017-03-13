Україна значно збільшила імпорт вугілля, найбільший постачальник – Росія

Україна в січні-лютому 2017 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 50,3% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 357,6 млн дол., повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України в січні були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні становив 247,2 млн дол. (69% від витрат на імпорт твердого палива), зі США – 65,4 млн дол. (18,3%), із Казахстану – 20,4 млн дол. (5,7%). На решту країн припало 24,5 млн дол.

Експорт кам'яного вугілля і антрациту в січні-лютому становив 14,7 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2015 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 млрд дол. Найбільшими постачальниками вугілля були Росія, США і Казахстан. У 2016 році Україна скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% – до 1,467 млрд дол.

10 березня 2017 року Штаб блокади АТО заявив про плани зупинки імпорту вугілля з Росії з 2 квітня 2017 року.