В українських сховищах залишилося 8,2 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 4 по 11 березня скоротилися на 0,5%, або на 40 млн куб. м, - до 8,192 млрд куб. м з 8,232 млрд куб. м.

Читайте такожУ "Нафтогазі" заявили, що заощадили на закупівлі газу півмільярда доларів

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 11 березня в ПСГ було закачано 4,63 млн куб. м газу і відібрано 0,53 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна ввійшла з запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м.

13 березня Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування в режимі 4,5 млн куб. м на добу.