Мінінфраструктури забезпечить своєчасність поставок антрациту на ТЕС

Міністерство інфраструктури України буде координувати забезпечення своєчасної поставки енергетичного (антрацитового) вугілля для українських теплових електростанцій (ТЕС).

Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, про це йшлося 10 березня в ході наради під головуванням заступника міністра інфраструктури України Юрія Лавренюка за дорученням віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона з питань визначення шляхів диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля антрацитової групи.

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Зокрема, в прес-службі з посиланням на представника Міністерства енергетики та вугільної промисловості повідомили, що для того, щоб врахувати всі потреби для теплогенерації, необхідно близько 4,8 мільйона тонн енергетичного вугілля антрацитної групи до кінця року (приблизно 600 тисяч тонн вугілля на місяць), а контракти на поставку антрацитового вугілля можуть бути підписані тільки з травня.

"Аналізуючи всі умови прийняття вантажу та здійснення перевалки вугілля у морських торговельних портах України, на сьогоднішній день ми маємо лише два порти, які можуть брати участь в імпорті енергетичного вугілля антрацитної групи, це – ДП "Морський торговельний порт "Южний" ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ", - цитує прес-служба Лавренюка.

У прес-службі додали, що за дорученням Лавренюка буде створена робоча група для відпрацювання вищезазначеного питання, визначення обсягів перевалки вантажів у морських торговельних портах і можливостей акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" із залізничних перевезень до українських ТЕС енергетичного вугілля цього року, до складу якої будуть залучені представники профільних департаментів Мінінфраструктури, Міненерговугілля, "Укрзалізниці", ДП "Адміністрація морських портів України" та морських торговельних портів України.

"Спільними зусиллями ми повинні чітко визначити потреби українських ТЕС в імпорті енергетичного вугілля. ПАТ "Укрзалізниця" зі своєї сторони повинно забезпечити ефективну логістику в цьому напрямку, а морські торговельні порти "Чорноморськ" і "Південний" - забезпечити прийняття необхідного обсягу та здійснення перевалки енергетичного вугілля для потреб українських ТЕС", - цитує прес-служба заступника міністра інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції із зони АТО, яка почалася в кінці січня 2017 року.