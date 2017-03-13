"Укртатнафта" планує у 2017 році збільшити переробку нафти на 36-50%

Компанія "Укртатнафта", оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу, планує за підсумками 2017 року порівняно з 2016 роком збільшити переробку нафти на 36-50% - до 3,3 мільйона тонн. Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на слова заступника голови правління з виробництва і капітального будівництва компанії Сергія Кошелюка.

"У 2016 році ми переробили 2,2 мільйона тонн, цього зможемо переробити близько 3-3,3 мільйона тонн", - повідомив Кошелюк.

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Також повідомляється, що обсяг переробки нафтової сировини в розмірі 3,3 мільйона тонн буде досягнуто за рахунок 2 мільйонів тонн української та 1,3 мільйона тонн азербайджанської нафти.

Згідно повідомлення, на тлі налагодження поставок трубопровідної нафти та покращення якості випущених нафтопродуктів завод має намір планомірно нарощувати обсяги виробництва і збільшувати свою частку на ринку.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2017 року компанія повідомила про плани по переробці 1,3 мільйона тонн азербайджанської нафти сорту Azeri Light.

В середині лютого 2017 року "Укртатнафта" почала випуск бензинів, які відповідають екологічному класу Євро-5.

З 10 березня "Укртатнафта" і державна компанія "Укртранснафта", оператор нафтотранспортної інфраструктури, запустили в роботу нафтопровід, по якому на завод з нафтоналивного терміналу в порту "Южний" надходить нафта сорту Azeri Light. Зазначимо, що цю нафту компанія почала переробляти з грудня минулого року, але до 10 березня це сировина поставлялася ж/д транспортом.

Довідка УНІАН. "Укртатнафта" створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Сьогоднішня потужність переробки нафтової сировини на підприємстві становить близько 10,5 мільйона тонн в рік. На Кременчуцькому НПЗ виробляються світлі нафтопродукти (бензини марок А-92 і А-95, дизельне паливо реактивне паливо), на темні нафтопродукти – мазут і бітум, а також скраплений газ.