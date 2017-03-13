"Укренерго" хоче до липня сформувати наглядову раду компанії

Державна компанія - оператор об'єднаної енергосистеми "Укренерго" планує до початку липня сформувати наглядову раду в рамках реформи корпоративного управління компанії. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба "Укренерго" з посиланням на в. о. голови компанії Всеволода Ковальчука.

"Якщо все буде зроблено так, як ми запланували, до липня ми маємо сформувати незалежну спостережну раду", - наводяться в повідомленні слова Ковальчука.

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року був прийнятий закон України "Про корпоративне управління на державних підприємствах", який зобов'язує провести реформу корпоративного управління в держкомпаніях у відповідності зі стандартами Організації економічного розвитку та співробітництва, а також зобов'язує держпідприємства створити наглядові ради та проводити незалежний аудит.

Згідно цієї реформи, в "Укренерго" має з'явитися незалежна наглядова рада, яка буде затверджувати стратегію розвитку компанії, призначати її менеджмент, оцінювати його роботу і залучати незалежного аудитора, а також затверджувати фінансовий план компанії. Дана реформа має знизити можливості політичного втручання в роботу компанії-оператора.

Раніше Ковальчук повідомляв, що наглядова рада запрацює в третьому кварталі 2017 року.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.