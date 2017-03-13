Суд дозволив компанії Фірташа стягнути з ОПЗ більше 5 мільярдів боргу за газ

Южний міський суд Одеської області дозволив компанії Ostchem Holding Limited стягнути в примусовому порядку з Одеського припортового заводу понад 5 мільярдів гривень боргу за природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в рішенні суду від 6 березня.

Зазначається, що суд під головуванням Земфіри Барановської розглянув клопотання представника Ostchem Holding Limited про визнання і надання дозволу на примусове виконання на території України часткового арбітражного рішення "за згодою №1 Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма від 25 липня 2016 року.

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"Визнати і дозволити примусове виконання часткового арбітражного рішення про стягнення з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь компанії Oscthem Holding Limited неспірного основного непогашеного боргу розміром 5 240 997 234,04 гривні, і неспірній нарахованої пені розміром 1572299 170,32 гривні", - сказано в рішенні.

У ньому йдеться, що гроші мають бути сплачені у відповідності з контрактом купівлі-продажу природного газу № 20/СН-36 -1 від 20 січня 2013 року.

Суд також прийняв рішення про видачу виконавчого листа про стягнення заборгованості з ОПЗ на користь компанії Oscthem Holding Limited в особі Эмилиу Чормозиу, що знаходиться в Лімасолі (Кіпр).

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Одеський припортовий завод, робота якого була припинена в кінці 2016 року, відновив виробництво товарного карбаміду і аміаку.

У грудні минулого року провалилася третя за рахунком спроба приватизувати 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень. У зв'язку з цим його подальша діяльність опинилася під загрозою зупинки. Підприємство має близько 251 мільйона доларів заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і понад 1,5 мільярда гривень – перед "Нафтогазом України", а контракт на поставку газу на завод закінчився 31 грудня 2016 року.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Ostchem – група компаній, які працюють у сфері хімічної промисловості виробляють аміак, карбамід, нітрати та іншу продукцію. Група входить в першу десятку світових виробників азотних добрив. До структури холдингу входять "Концерн Стирол", черкаський "Азот", "Рівнеазот", "Серевородонецкое об'єднання "Азот" і завод в Естонії – "Нітроферт". Основним акціонером групи є бізнесмен Дмитро Фірташ.