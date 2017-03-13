"Газпром" пішов на поступки: погодився змінити умови контрактів для Європи

Єврокомісію задовольнили пропозиції «Газпрому» змінити свою збутову політику в країнах Європи, про це, як пишуть "Ведомости", йдеться в прес-релізі європейського регулятора за підсумками розслідування порушень російською компанією на газовому ринку ЄС.

З повідомлення випливає, що «Газпром» погодився зняти всі обмеження на реекспорт газу в Центральній і Східній Європі, запровадити конкурентне ціноутворення в Болгарії, Естонії, Латвії, Литві та Польщі, прив'язане до західноєвропейських газових хабів, і відмовитися від неринкових переваг, отриманих за рахунок контролю над газотранспортною та газорозподільною інфраструктурою.

Читайте також"Газпром" перешкоджає з'єднанню ГТС України і Польщі - "Укртрансгаз" і Gaz-System звернуться до нацрегуляторівЗокрема, «Газпром» погодився скасувати всі непрямі і прямі обмеження, які перешкоджають його клієнтам перепродавати газ через кордони країн Євросоюзу, «Газпром» скасує всі пункти угод, які обмежують можливості споживачів це робити (наприклад такі, коли «Газпром» отримує частину виручки від перепродажу газу третім особам). Компанія також надасть інфраструктуру для перепродажу газу з Польщі, Угорщини та Словаччини в країни Балтії.

Крім того, російська компанія погодилася прив'язати ціни на газ до конкурентних орієнтирів, у тому числі до цін на західно-європейських хабах, і зменшити період перегляду цін. За контрактами в країнах Балтії немає положення про перегляд цін на газ. Для цих країн воно з'явиться, наголошується в повідомленні Єврокомісії.

Ще «Газпром» не має наміру вимагати з болгарських партнерів відшкодування за відмову держави від будівництва «Південного потоку».

Єврокомісія протягом семи тижнів чекає від клієнтів «Газпрому» в Європі та інших зацікавлених осіб зауважень і поправок у зв'язку з пропозицією «Газпрому», після чого може укласти з російською компанією юридично зобов'язуючу угоду. Якщо після цього російська компанія порушить свої зобов'язання, їй може загрожувати штраф до 10% обороту.

Єврокомісія в серпні 2012 р. почала розслідування про потенційне порушення «Газпромом» антимонопольного законодавства Європейського Союзу. У квітні 2015 р. ЄК ухвалила офіційне повідомлення про претензії (Statement of Objections). Єврокомісія вважає, що «Газпром» порушив антимонопольне законодавство Євросоюзу, зловживаючи домінуючою позицією на ринках Центральної і Східної Європи. Концерн намагався розділити газові ринки в регіоні, приміром, заважаючи транскордонному перепродажу газу. Це, на думку Єврокомісії, дозволило концерну завищувати ціни на газ в окремих країнах.

За правилами ЄС, штраф за порушення податкового законодавства теоретично міг би скласти 10% річної виручки. В 2015 р. вона склала 6,07 трлн руб ($100,2 млрд); в 2013 р., до девальвації і коли вже в цілому були сформульовані претензії ЄК, вона перевищувала $150 млрд.