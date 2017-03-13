Гройсман запропонував Маску обговорити запуск в Україні проекта зі збереження енергії

Американський підприємець, винахідник, засновник компаній SpaceX і X.com. Ілон Маск висловив готовність до запуску в Україні проекту по збереженню відновлюваної енергії.

Під повідомленням Маска у Twitter про проект з енергозбереження в Австралії його запитали про можливість створення подібного проекту в Україні.

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"Просто ознайомтеся з моїм попереднім твітом про ціну ($250 за кВт/год на рівні пакета). Сайт скоро буде оновлений, тому буде повна прозорість", - написав Маск у відповідь.

У відповідь прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив зацікавленість пропозицією і запропонував обговорити деталі.

«Добра ідея. Україна готова стати тестовим майданчиком для інновацій. Давайте обговоримо деталі», - написав очільник українського уряду у Twitter.