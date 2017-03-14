Нафта слабко дорожчає на тлі оптимізму щодо скорочення видобутку ОПЕК

Світові ціни на нафту у вівторок трохи зростають на очікуваннях інвесторами даних ОПЕК про обсяги видобутку цієї сировини в країнах картелю у лютому, які будуть опубліковані пізніше у вівторок, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:39 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,1% - до 51,40 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,02%, до 48,41 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЯпонія допоможе Саудівській Аравії знизити залежність від нафти

Зазначається, що ОПЕК на засіданні 30 листопада у Відні домовилася про скорочення свого видобутку на 1,2 мільйона барелів на день з жовтневого рівня. Одинадцять країн, що не входять до ОПЕК, 10 грудня погодили скорочення своєї здобичі сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів. Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації.

"Основна мета плану скорочення видобутку ОПЕК полягає не тільки в тому, щоб сприяти збільшенню цін, але і в тому, щоб скоротити глобальні запаси", - цитує газета The Wall Street Journal аналітика SCI International Ґао Цзяна (Gao Jian).

Крім того, учасники ринку очікують, також сьогодні, даних Американського інституту нафти (API) про запаси нафти в США, а в середу вийде офіційна статистика запасів "чорного золота" від міненерго країни.