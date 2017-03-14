Нацкомісія схвалила інвестпрограму "Укренерго" на 2017 рік

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, схвалила інвестиційну програму для державної компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго" на 2017 рік розміром 3,241 мільярда гривень без урахування ПДВ.

Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні регулятора.

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Серед джерел фінансування даної програми вказані амортизаційні відрахування (962,7 мільйона гривень), прибуток на капітальні інвестиції (954,9 мільйона гривень), кредитні кошти (1,297 мільярда гривень) і ін

Коментуючи дану інвестпрограму, в.о. голови "Укренерго" Всеволод Ковальчук повідомив, що даний документ був складений з урахуванням мінімального навантаження на тариф на передачу електроенергії.

"Інвестпрограма була сформована, виходячи з принципу мінімального навантаження на тариф компанії. В основному вона передбачає завершення будівництва, є лише одне виключення – це підстанція "Кремінська" напругою 500 кВ, будівництво якої є стратегічним, оскільки функціонування Луганської ТЕС в режимі острови (станція від'єднана від об'єднаної енергосистеми в результаті військових дій на Донбасі – УНІАН), не забезпечує надійного енергопостачання півночі Луганської області", - сказав Ковальчук.

За його словами, тендерні процедури для будівництва цієї станції вже знаходяться на завершальному етапі.

"Маючи затверджену інвестпрограму і фінансові кошти, ми зможемо почати будівництво даного об'єкта цього року... Ми плануємо завершити будівництво цього об'єкту до кінця третього кварталу наступного року", - повідомив Ковальчук, додавши, що повна вартість підстанції "Кремінська" становить 1,8 мільярда гривень.

Також, за словами глави "Укренерго", швидше за все, компанія не буде звертатися в Нацкомісію за додатковим фінансуванням даного будівництва в 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2016 року компанія "Укренерго" опублікувала для публічного обговорення проект інвестиційної програми на 2017 рік загальним обсягом 7,6 мільярда гривень.

В даному проекті значилися такі джерела фінансування: кредитні кошти (4,2 мільярда гривень), прибуток (2,4 мільярда гривень) та амортизаційні відрахування (984,9 мільйона гривень). На нове будівництво компанія планувала виділити близько 4 мільярдів гривень, з яких 2 мільярди гривень для Південної енергосистеми і 1,2 мільярда гривень – для Центральної енергосистеми.

20 грудня 2016 року НКРЕКП знизила середньозважений тариф "Укренерго" на 2017 рік на 4,2%, до 6,054 копійки/кВт-ч.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

"Укренерго" в 2015 році отримала 820,4 мільйонів гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року збиток компанії становив 1,2 мільярда гривень.