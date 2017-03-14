У Нацкомісії повідомили про терміни переходу "Укренерго" на стимулююче тарифоутворення

Державна компанія "Укренерго", оператор Об'єднаної енергосистеми країни, зможе відмовитися від використання нинішньої методики формування тарифу на передачу електричної енергії за принципом "витрати плюс" і перейти до стимулюючого тарифоутворення у другому півріччі 2017 року або з початку 2018 року.

Про це під час чергового засідання Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), повідомив її голова Дмитро Вовк.

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"Після завершення всіх передбачених законодавством періодів та врахування усіх пропозицій, ми завершимо підготовку всього регуляторного поля для переходу на стимулююче тарифоутворення. Для вашої компанії це можливо відбудеться у другому півріччі або з 1 січня 2018 року", - сказав він.

У свою чергу в. о. голови "Укренерго" Всеволод Ковальчук повідомив, що компанія готова подати весь пакет документів для переходу на стимулююче тарифоутворення з другого кварталу поточного року.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує відмовитися від застарілої методики розрахунку тарифів на послуги природних монополій і перейти до європейського стимулюючого регулювання. Новий підхід буде враховувати обсяг вкладених інвестицій підприємств, можливості їх повернення і окупаються витрати на виробництво послуг.

У вересні 2016 року Ковальчук спрогнозував зростання тарифу на передачу електроенергії компанією вдвічі, до 14-15 копійок за кВт-год, після введення стимулюючого тарифоутворення.

Наприкінці грудня 2016 року в Нацкомісії повідомили, що "Укренерго" не буде переведено на стимулююче регулювання з 1 січня 2017 року, як планувалося раніше, у зв'язку з тим, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі не затвердила граничний рівень регуляторної норми прибутку в сфері передачі електроенергії магістральними та міждержавними мережами.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Стимулююче регулювання – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносії (електроенергія, теплова енергія та інші), і стимулювання ефективності витрат розподільчих (постачають) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки прибутковості), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат газу в мережах. Згідно з новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, буде складатися з операційних витрат компанії, амортизації і ставки прибутковості на старі або нові активи.