Міненерговугілля погіршило прогноз виробництва електроенергії на ТЕС

Міністерство енергетики та вугільної промисловості переглянуло і знизило прогнозований обсяг виробництва електроенергії на теплоелектростанціях в 2017 році на 2,9% - до 48,645 мільярда кВт-год.

Про це йдеться в новому Прогнозному балансі електроенергії на 2017 рік від 3 березня 2017 року, який був опублікований на сайті Міненерговугілля.

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Згідно з цим документом, також на 3,4% знижується прогноз з виробництва електричної енергії на теплоелектроцентралях і когенераційних установках – до 11,301 мільярда кВт-год.

Крім того, Міненерговугілля переглянуло і підвищило на 27,6% обсяг генерації електроенергії на гідроелектростанціях - до 9,824 мільярда кВт-год., і на 1% на атомних електростанціях – до 84,189 мільярда кВт-год.

Згідно з балансом, знижено прогнозне значення експорту електроенергії на 3,6% - до 5,562 мільярда кВт-год, з яких 810 мільйонів кВт-год передбачається поставити в Молдову, а ще 4,752 мільярда кВт-год - в Польщу та інші країни.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2016 року Міненерговугілля затвердив Прогнозний баланс виробництва і споживання електроенергії на 2017 рік. Однак у зв'язку з блокадою поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи, який необхідний для генерації електроенергії на багатьох ТЕС і ТЕЦ, і подальшим введенням Кабміном надзвичайних заходів у сфері електроенергетики, міністерство переглядав баланс, і 21 лютого опублікувало нову редакцію цього документа на березень 2017 року. Цим документом було знижено прогнозне значення експорту електроенергії, частка теплової генерації і закладено зростання виробництва електроенергії на ГЕС та АЕС.