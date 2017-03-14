"Енергоатом" збільшив виробництво електроенергії на 1,1%

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" протягом січня-лютого 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила виробництво електроенергії на 1,1% - до 15,797 мільярда кВт-ч. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

"З початку 2017 року "Енергоатом" виробив 15,797 мільярда кВт-год електроенергії, що на 177,9 мільйона кВт-год більше порівняно з відповідним періодом минулого року, в тому числі на АЕС було вироблено 15,759 мільярда кВт-год електроенергії", - йдеться в повідомленні.

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Згідно повідомлення, у лютому 2017 року "Енергоатом" зробив 7,790 мільярда кВт-год електроенергії, що на 456,2 мільйона кВт-год більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

"Коефіцієнт використання встановленої потужності АЕС у лютому 2017 року склав 83,6%, що на 7,7% більше показника минулого року", - повідомили в прес-службі, додавши, що цей коефіцієнт за два місяці 2017 року зріс порівняно з січнем-лютим 2016 року на 2,2% і досяг 80,4%.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого атомна генерація виробила рекордну кількість електроенергії за останні 13 років – 302,9 мільйона кВт-год. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, внесок атомної генерації в загальний баланс виробництва електроенергії в березні 2017 року становитиме 59%.

22 лютого прес-служба "Енергоатому" повідомила, що після проведення ремонту та заміни обладнання конденсатора турбіни на другому енергоблоці Південно-Української АЕС збільшила потужність даного блоку з встановленого значення 1000 МВт до 1050 МВт.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.