Ціна нафтового кошика ОПЕК опустилася нижче $50 за барель

Ціна нафтового кошика ОПЕК в понеділок, 13 березня, опустилася на 0,81 долара, або на 1,6%, до 49 долара за барель, тоді як у попередній торговий день вона становила 49,81 долара за барель, повідомляє Росбалт.

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Термін "кошик" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) був офіційно введений 1 січня 1987 року. Нафтова корзина - це умовна суміш, складена з марок нафти, які постачають на світовий ринок 13 країн картелю (раніше було 14, але за підсумками зустрічі 30 листопада у Відні Індонезія прийняла рішення призупинити членство у картелі).

На даний момент до складу кошика входять наступні сорти нафти: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) та Merey (Венесуела).

Історичним максимумом для "кошика" картелю є цінова позначка 140,73 долара за барель, зафіксована 3 липня 2008 рік.

Нафтовий кошик ОПЕК є одним з ключових цінових індикаторів світового ринку нафти.