Оголошення в розшук голови "Укртатнафти" незаконне - адвокат

Оголошення в розшук голови «Укртатнафти» Павла Овчаренка незаконне, заявив його адвокат Олександр Плахотнюк.

На сайті МВС України було опубліковано інформацію про оголошення Павла Овчаренка в розшук як особу, яка переховується від органів прокуратури на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

За словами адвоката, ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 2 березня 2017 року дану ухвалу слідчого судді було скасовано.

«Апеляційним судом було встановлено відсутність в Овчаренка статусу підозрюваного та обізнаність органу досудового розслідування про адресу постійного проживання Овчаренка. Дані обставини свідчать про незаконність оголошення Овчаренка в розшук», - резюмує Плахотнюк.

Нагадаємо, МВС оголосило у розшук Павла Овчаренка, який займає посаду голови «Укртатнафти» з 2007 року. У розшук він потрапив за запитом СБУ.