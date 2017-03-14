У Мінекономрозвитку назвали лютневу ціну імпортного газу для України

Середня ціна імпортного природного газу в лютому 2017 року становила 6 682 грн за 1 тис. куб. м. Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

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«Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період із 1 до 28 лютого 2017 року, яка становить 6 681,8 грн», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в доларах США ця вартість дорівнює 246,9 дол. за 1 тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, середня митна вартість газу в січні 2017 року становила 6 032,8 тис. грн за 1 тис. куб. м.

За даними «Укртрансгазу», у лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року Україна збільшила імпорт газу на 13% - до 1,4 млрд куб. м.