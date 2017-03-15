Ціни на нафту повернулися до зростання завдяки несподіваному зниженню запасів у США

Ціни на нафту зросли вранці в середу після вчорашнього падіння до тримісячних мінімумів завдяки несподіваному зниженню запасів сировини в США і позитивній оцінці Goldman Sachs прихильності ОПЕК пакту про скорочення видобутку.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 1,37 відсотка до $51,62 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $48,49 за барель, на 1,61 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США скоротилися на 531.000 барелів до 529,1 мільйона за тиждень, що завершився 10 березня, тоді як аналітики передбачали зростання на 3,7 мільйона барелів, показали дані Американського інституту нафти (API) у вівторок.

Запаси бензину та дистилятів знизилися сильніше за прогнози.

Аналогічна статистика Управління енергетичної інформації (EIA) вийде сьогодні в другій половині дня.

Ціни на нафту знизилися до тримісячних мінімумів на вечірніх торгах у вівторок, після того як нафтокартель ОПЕК повідомив про збереження зростання запасів сировини і збільшення видобутку в Саудівській Аравії.

Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти в лютому до 10,011 мільйона барелів на добу проти 9,748 мільйона барелів у січні, повідомила у вівторок ОПЕК. За словами сторонніх джерел, Ер-Ріяд скоротив виробництво нафти до 9,797 мільйона барелів на добу в лютому.

Щоб розвіяти сумніви гравців ринку, міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих сказав напередодні, що обсяг поставок нафти з Саудівської Аравії на світовий ринок практично не змінився за останні два місяці, залишаючись в рамках домовленостей з ОПЕК.

Позитивна оцінка Goldman Sachs прихильності ОПЕК пакту про скорочення видобутку також підтримала котирування.

На думку аналітиків Goldman, баланс на світовому ринку продовжує відновлюватися, і в наступному кварталі попит на нафту, нарешті, перевищить пропозицію.