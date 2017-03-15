Порошенко: Пробні ешелони з українським вугіллям з окупованого Донбасу вже пішли в Росію

Про це глава держави сказав під час відкриття засідання Ради національної безпеки та оборони.

«Негативний ефект блокади для всієї України – абсолютно очевидний, але кардинально вплинути на окупантів вона не здатна. Через сотні неконтрольованих Україною кілометрів українсько-російського кордону вони легко можуть отримати все, що їм треба – з Росії. І так само продати все, що їм треба» - зауважив Порошенко.

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«Пробні ешелони з українським вугіллям з окупованих територій вже пішли в РФ», - додав президент.

Як відомо, раніше Порошенко заявив, що Київ не торгуватиме із "конфіскованими" підприємствами на окупованому Донбасі.