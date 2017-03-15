У Кремлі заявили, що не знають про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу до Росії

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував інформацію про поставки залізної руди з Росії на тимчасово окуповані території Донбасу і заявив, що не знає про поставки українського вугілля з неконтрольованої частини ОРДЛО до РФ.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

"Я не володію інформацією - це все-таки питання економічне", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи відповідає дійсності інформація про початок поставок вугілля з ОРДЛО до РФ, про що заявив ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує влада РФ такі дії, він сказав: "Кремль, керуючись гуманітарними міркуваннями, докладає зусиль, для того щоб полегшити ситуацію і страждання людей, які перебувають у вогнищевому регіоні України, відрізаному від життя у всіх сенсах".

При цьому він спростував повідомлення російських ЗМІ про те, що керівництво РФ рекомендує російським компаніям "Металоінвест" і "Северсталь" почати поставки залізної руди на окупований Донбас.

"Неправда", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля марки «антрацит» поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки вугілля було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автошляхи на лінії розмежування до виконання їхніх основних вимог: звільнення українських полонених і прийняття закону «Про тимчасово окуповані території».

Сьогодні, 15 березня, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони, президент України Петро Порошенко заявив, що пробні ешелони з українським вугіллям з окупованих територій вже пішли в Росію.

«Негативний ефект блокади для всієї України – абсолютно очевидний, але кардинально вплинути на окупантів вона не здатна. Через сотні неконтрольованих Україною кілометрів українсько-російського кордону вони легко можуть отримати все, що їм треба – з Росії. І так само продати все, що їм потрібно», - зазначив Порошенко.