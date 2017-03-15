Плату за нестандартне підключення до електромереж можуть знизити - НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує знизити плату за нестандартне приєднання споживачів, потужність обладнання яких становить від 160 кВт до 5 Мвт, до регіональних електромереж компаній-обленерго на розмір лінійної складової, яка включає в себе витрати на будівництво нових ліній електропередач спеціально під нового споживача.

Таку пропозицію викладено в презентації комісії, яку опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook глава регулятора Дмитро Вовк.

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"Пропозиції щодо покращення Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж. Ключові інновації: розмежувати підходи визначення вартості для споживачів та генерації; вилучити плату за лінійну складову при приєднання електроустановок споживачів", - йдеться в даній презентації.

Згідно з чинною Методикою розрахунку плати за нестандартне приєднання (для обладнання, потужність якого становить від 160 кВт до 5 МВт), ця плата складається із суми двох компонентів: першого - похідного від заявленої потужності електроустановки (кВт), питомої вартості приєднання (гривень/кВт) та коефіцієнта категорії надійності, і другого – лінійної складової, яка включає в себе витрати на будівництво нових ЛЕП спеціально під нового споживача. Отже, комісія пропонує для споживачів з установками потужністю від 160 кВт до 5 МВт розраховувати плату за приєднання лише з використанням похідне від потужності, питомої вартості приєднання і коефіцієнта надійності.

Також НКРЕКП пропонує коригувати вартість нестандартного приєднання для електрогенеруючих станцій в тому випадку, якщо їх робота дозволяє покривати пікове споживання регіону, в якому вони розташовані.

Комісія також пропонує ввести відповідальність обленерго за перевищення граничних строків для приєднання споживача. Наприклад, у разі перевищення терміну нестандартного приєднання на 30 днів, пропонується знизити вартість на 10%, 60-ти днів – на 20%, а в разі перевищення терміну більше 120 днів енергопостачальна компанія повинна буде повернути гроші та пеню.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня НКРЕКП затвердила питому вартість нестандартного приєднання до електричних мереж на 2017 рік на рівні від 3 до 9,4 тисячі гривень за 1 кВт.

Зокрема, питома вартість нестандартного приєднання до електричних мереж "Київенерго" складе в 2017 році 3094 гривні за 1 кВт (без ПДВ), до мереж "Полтаваобленерго" - 9428 гривень за 1 кВт (без ПДВ).

Середнє значення питомої вартості нестандартного приєднання до електромереж складе 6094 гривні за 1 кВт (без ПДВ).

Глава НКРЕКП Дмитро Вовк повідомив, що прийняття даного рішення пов'язане з тим, що, згідно із законодавством, врегульованими є питання підключення електроустановок потужністю до 160 кВт (стандартне приєднання).

На думку НКРЕКП, дане рішення забезпечить стійке функціонування ринку послуг з приєднання електроустановок до мереж і дозволить покращити позиції України в рейтингу Doing Business.

Разом з тим багато експертів заявляли про те, що дане рішення призведе до підвищення вартості приєднання сонячних і вітряних електростанцій в кілька разів, що негативно позначиться на інвестиційній привабливості даної галузі в Україні. Також за словами представників Академії будівництва України, зростання питомої вартості приєднання неминуче викличе збільшення вартості 1 квадратний метр житла на 1 тисячу гривень.