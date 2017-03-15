Гройсман закликав припинити політичні спекуляції навколо "вугільної" блокади

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав припинити будь-які політичні спекуляції навколо "вугільної" блокади, яка вже завдала значної шкоди країні, і зосередитися на відродженні держави. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Так звана "вугільна" блокада вже завдала значної шкоди Україні. Я особисто і члени нашого уряду не раз зверталися до її ініціаторам - ми готові спільно протидіяти незаконному переміщенню товарів, але те, що ви робите, - це не в інтересах України, - зазначив глава уряду. - Останні дні показали, що обраний найгірший шлях - шлях дестабілізації ситуації. Це неприпустимо. Вважаю, що, зрештою, все в нашій країні повинні навчитися дотримуватися закону, незалежно від своєї посади і статусу, наявності або відсутності недоторканності. Вважаю, що правоохоронці діяли у відповідності з нормами чинного законодавства. Закликаю всіх, хто хоче заробити політичні дивіденди на цій ситуації, припинити будь-які спекуляції. Нам всім треба зосередитися на тому, як розвивати і відроджувати Україну. А тих, хто хоче цьому завадити, і так більш ніж достатньо!"

Раніше члени уряду назвали неприпустимим зрив відновлення економіки через блокаду Донбасу і визнали правомірними дії правоохоронних органів стосовно організаторів блокади.