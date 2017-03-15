НКРЕКП знизила частку витрат на реконструкцію ТЕС у надбавці до тарифу до 30%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила частку фінансування проектів з модернізації теплоелектростанцій (ТЕС) за рахунок складової в тарифі на вироблену ними електроенергію з діючих 80-95% до 30% від вартості проекту з реконструкції станції.

Про це йдеться в опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр" постанові НКРЭКУ №224 від 23.02.2017 року.

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"Розмір інвестиційної складової... не може перевищувати суму коштів, що становить 30% від кошторисної вартості проекту реконструкції", - йдеться в тексті документа.

Зазначається, що до прийняття цієї постанови розмір інвестиційної складової не повинен був перевищувати 80% від кошторисної вартості проекту реконструкції ТЕС, який не пов'язаний з екологічними заходами, або 95% - у разі реалізації екологічного проекту.

Даною постановою Нацкомісія також обмежила терміни нарахування інвестиційної складової в тарифі на електроенергію і прив'язала їх до фізичної реалізації проекту по реконструкції ТЕС.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з блокадою поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи із зони АТО, в середині лютого Кабмін ввів надзвичайний стан в сфері електроенергетики для зниження споживання цього виду палива. На цьому тлі державна компанія "Центренерго" реалізує проект з реконструкції двох блоків Зміївської ТЕС з антрациту на вугілля газових марок, який видобувається на території України.