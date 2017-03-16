Ціни на нафту зростають завдяки зниження запасів у США

Ціни на нафту зросли вранці в четвер, розширивши перевагу, набрану за підсумками попередньої сесії, завдяки зниженню запасів сировини в США.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,64 відсотка до $52,14 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $49,15 за барель, що на 0,59 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США знизилися за тиждень, що завершився 10 березня, на 0,24 мільйони барелів до 528,16 мільйона барелів, тоді як аналітики передбачали зростання на 3,71 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.