Кабмін має намір продовжити надзвичайні заходи на ринку електроенергії

Кабінет міністрів України має намір продовжити дію введених місяць тому надзвичайних заходів на ринку електроенергії. Відповідне питання внесено до порядку денного засідання уряду, запланованого на сьогодні, 16 березня.

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Доповідачем із питання виступить міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

Як повідомляв УНІАН, рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії було розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України і представлено в ході засідання Антикризового енергетичного штабу 13 лютого.

15 лютого Кабмін на екстреному засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайних заходів, які дозволили увійти в режим економії вугілля антрацитної групи. За інформацією віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка, інструкції з енергоспоживання передано на місця, і до порушників щодобових режимів енергоспоживання буде застосовано штрафні санкції.

Надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому обумовлена оголошеною в січні блокадою поставок в Україну антрациту з непідконтрольних владі територій. Незважаючи на те, що видобуток вугілля вівся компаніями, зареєстрованими в Україні, відвантаження й постачання їх продукції фактично зупинилися. З 10 лютого вугілля не надходить на теплові станції та підприємства металургії, що загрожує зупинкою виробництва тепла, електроенергії, а також зривом виробничих контрактів і скороченням доходів металургійних компаній.