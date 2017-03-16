Кабмін на місяць продовжив дію надзвичайних заходів в енергетиці

Кабінет міністрів України на місяць продовжив дію прийнятих у середині лютого надзвичайних заходів на ринку електроенергетики для забезпечення стабільного енергопостачання споживачів.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду за пропозицією прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Ситуація дуже складна. Те, що у нас не було віялових відключень, - це тільки тому, що ми створили запас міцності. Але зараз цей запас міцності вичерпується», - сказав Гройсман.

Раніше Гройсман зазначав, що попереджав про дії, які можуть порушити енергетичний баланс країни, але розраховував, що їх зроблять росіяни, які у відповідь на відмову України купувати російський газ заблокують поставки вугілля.

«Але росіянам не довелося нічого робити самим, вони зробили все чужими руками. І тільки тому, що ми добре підготувалися до опалювального сезону, ми змогли утримати ситуацію», - наголосив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому зумовлена оголошеною у січні блокадою поставок в Україну антрациту з непідконтрольних українській владі територій. Незважаючи на те, що видобуток вугілля вівся компаніями, зареєстрованими в Україні, відвантаження і поставка їх продукції фактично зупинилися. З 10 лютого вугілля не надходить на теплові станції і підприємства металургії, що загрожує зупинкою виробництва тепла, електроенергії, а також зривом виробничих контрактів і скороченням доходів металургійних компаній.