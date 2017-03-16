Кабмін затвердив проект будівництва четвертого гідроагрегату Дністровської ГАЕС

Кабінет міністрів України затвердив для державної компанії "Укргідроенерго" - оператора ГЕС і ГАЕС країни - проект будівництва четвертого гідроагрегату Дністровської ГАЕС. Дане рішення було прийнято в четвер на засіданні уряду.

"Зараз ми з вами затверджуємо проект четвертого гідроагрегату Дністровської ГАЕС, що дозволить знизити споживання вугілля в Україні на 1 мільйон тонн в рік і 250 мільйонів кубометрів газу", - прокоментував це рішення прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Стверджуючи цей проект, Гройсман також дав доручення Міністерству енергетики та вугільної промисловості виконати екологічну експертизу або надати відповідні документи, якщо вона вже була виконана.

"Такі питання потрібно узгоджувати з Мінекології... "Укргідроенерго", зверніть увагу на те, що сказав міністр екології – це дійсно дуже чутливе питання", - сказав прем'єр-міністр у відповідь на позицію міністра екології Остапа Семерака, який закликав профільні відомства дати екологічну оцінку будівництва четвертого гідроагрегату Дністровської ГАЕС.

Згідно з Програмою розвитку гідроенергетики до 2026 року, четвертий гідроагрегат Дністровської ГАЕС буде мати потужність у насосному режимі – 421 МВт і 324 МВт у генеруючому режимі, що дозволить здійснювати додаткове добове регулювання енергосистеми України і забезпечить аварійний резерв.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабінет міністрів України затвердив Програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення в 2 рази її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%, а також збільшення виробничих потужностей на 3500 МВт (на даний момент гідроелектростанції генерують близько 5000 МВт).

Для цієї мети компанія "Укргідроенерго" має намір інвестувати близько 90 мільярдів гривень у будівництво нових і реконструкцію діючих станцій (ГЕС і ГАЕС). Також "Укргідроенерго" залучає кредити міжнародних банків, таких як ЄБРР, Європейського інвестиційного банку або Світового банку.

10 березня цього року Кабмін схвалив для "Укргідроенерго" техніко-економічне обґрунтування будівництва Каховської ГЕС-2.

Довідка УНІАН. Компанія "Укргідроенерго" експлуатує 9 гідроелектростанцій на Дністрі та Дніпрі: Київську, Канівську, Кременчуцьку, Дніпродзержинську, Дніпровську, Каховську ГЕС, Київську гідроакумулюючу електростанцію, Дністровську ГЕС і Дністровську ГАЕС, загальна встановлена потужність яких становить 5007,6 МВт (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі будівництва). Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.