У Ахметова розповіли, що на захоплених бойовиками шахтах залишилося 430 тисяч тонн антрациту

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК заявив про те, що на тимчасово окупованій території Донбасу на вугледобувних шахтах, які з 15 березня було захоплено владою так званих "ДНР" і "ЛНР", залишилося 430 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи.

"За попередньою інформацією, на складах видобувних вугільних підприємств ДТЕК, які вчора було захоплено представниками так званих "ДНР" і "ЛНР", знаходиться близько 430 тисяч тонн антрациту (готова продукція і рядове вугілля)", - повідомила прес-служба компанії, додавши, що дане паливо знаходиться на складах видобувних підприємств "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" і "Шахта Комсомолець Донбасу".

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У компанії вважають, що це вугілля може бути незаконно ввезено на контрольовану територію України або переправлений до інших країн.

"У зв'язку з втратою контролю над своїми активами, розташованими на тимчасово неконтрольованої території Донецької і Луганської області, ДТЕК почав контроль збуту будь їхньої продукції", - повідомили в прес-службі, додавши, що якщо будуть виявлені випадки незаконного використання та реалізації антрациту, компанія звернеться в правоохоронні органи, суди та міжнародні організації для прийняття заходів до винних осіб, а також ініціює санкції в рамках українського та міжнародного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими вугілля антрацитної групи поставлявся на підконтрольну Україні територію, що призвело до дефіциту цього виду палива. Для врегулювання ситуації 1 березня Кабмін ввів порядок переміщення товарів через лінію розмежування, яким було дозволило переміщувати через лінію розмежування лише гуманітарні вантажі, а також товари для потреб металургії, гірничо-збагачувальної, вугільної галузей і генерації електроенергії.

14 березня президент Петро Порошенко заявив про те, що низка українських підприємств в зоні АТО було незаконно конфісковано владою так званих "ДНР" і "ЛНР". 15 березня ДТЕК заявив про втрату контролю над вугільними шахтами та енергопостачальними компаніями в зоні АТО.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент". У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська" і п'ять збагачувальних фабрик. При цьому підприємства "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" і "ДТЕК Свердловантрацит" залишилися на тимчасово окупованій території Донбасу.

Також компанія володіє 9 з 14 ТЕС в Україні.